Feyenoord gaat met tijdig herstelde Malacia ‘LvG-druk zetten’ tegen Willem II

Feyenoord wil Willem II morgenavond in de Kuip bij de keel grijpen en niet meer loslaten. Dat is immers sinds dit seizoen de speelwijze van de Rotterdammers, die Lutsharel Geertruida en waarschijnlijk Jens Toornstra moeten missen.

Door Mikos Gouka



Arne Slot kan tegen Willem II geen beroep doen op Geertruida terwijl de inzetbaarheid van Toornstra hoogst twijfelachtig is. Geertruida keerde met een blessure terug van een bezoek aan Jong Oranje, Toornstra had vrijdag nog koorts.

Dat zorgt niet voor veranderingen in de aanpak van de Rotterdammers. Met een knipoog werd Slot gevraagd of hij ‘LvG-druk’ gaat zetten tegen Willem II. Dit uiteraard naar aanleiding van Louis van Gaal die als bondscoach die term gebruikte bij een felle manier van onder druk zetten van de tegenstander. ,,Wij spelen totale pressing'', zegt Slot. ,,Volgens mij is dat ‘LvG-druk’.”

Dan is het fijn voor de trainer dat international Tyrell Malacia, die dinsdag tegen Duitsland geblesseerd naar de kant moest, wel inzetbaar is. De linksback die bij Oranje indruk maakte is hersteld van zijn kwetsuur.

Volledig scherm Tyrell Malacia. © Pro Shots / Marcel van Dorst

,,Ik was het eens met de complimenten die Malacia kreeg na Duitsland’', zegt Slot. ,,De bondscoach noemde hem zelfs een uitzondering met zijn spel aan de bal in de eerste helft tegen Duitsland. Dat vond ik echt heel leuk om te horen en ik denk dat het voor Tyrell een bevestiging was dat hij ook op dat niveau aan de bal goed kan zijn. Dat was ongetwijfeld een bevestiging voor wat clubs die hem volgen. Verdedigend was hij altijd al erg goed, maar aan de bal heeft hij de grootste progressie laten zien.’’

Slot is blij met de ontwikkeling van de Rotterdammer, die volgens ingewijden in de markt meer en meer in beeld raakt bij clubs in Duitsland en Engeland. Dat wil niet zeggen dat er niets meer te verbeteren valt. ,,Tyrell heeft heel af en toe bijna weleens de neiging om een tegenstander uit te dagen als hij de bal heeft. Ik hou hem nog even, ik hou hem nog even. Dat werk. Dat vind ik overbodig en daar heb ik het ook met hem over. Maar als de speler in de actie zit, is dat soms ook makkelijk oordelen.‘’

Dat Malacia er bij is, al is het maar tegen Willem II, is dus erg belangrijk voor Feyenoord. De spoeling achterin is al wat dunner dan normaal. Slot heeft de 20-jarige Sem Valk toegevoegd aan zijn selectie voor het treffen met de degradatiekandidaat uit Tilburg. Dat heeft ook te maken met het feit dat de jeugdige rechtsback Mimeirhel Benita een hersenschudding heeft en voorlopig niet inzetbaar is.

Volledig scherm Tyrell Malacia in actie tegen Duitsland. © Pim Ras Fotografie

Slot zag Luis Sinisterra vrijdag voor het eerst weer op het trainingsveld, na twee interlands in Zuid-Amerika met Colombia. ,,Hij gaat in elke geval starten. We hebben gezien dat als hij er niet bij is, dat het vaak niet goed is geweest voor ons. Hij is teleurgesteld want Colombia heeft het WK niet weten te halen, maar als hij enigszins fit is en dat is hij, dan speelt hij tegen Willem II’', zegt Slot.

Volgens Slot breekt er nu een interessante fase voor Feyenoord. Het laatste deel van de competitie en uiteraard de slotfase van de Conference League gaat bepalen hoe er straks wordt teruggekeken op het seizoen. ,,Voor ons als team en voor de spelers individueel is het moment aangebroken waarop we straks wel of niet met een heel goed gevoel kunnen terugkijken op het seizoen’', zegt Slot.

De trainer heeft niet veel tijd meer om op specifieke onderdelen te trainen. De ploeg moet fit blijven voor minimaal negen resterende wedstrijden en maximaal twaalf duels, afhankelijk van de prestaties in Europa tegen Slavia Praag en eventueel in de halve finale tegen PAOK of Olympique Marseille.

Volledig scherm Luis Sinisterra in actie tegen Venezuela. © ANP / EPA

,,Als wij in staat zouden zijn om in Europa verder te komen is er niet veel tijd meer om te trainen. Dan zijn er natuurlijk nog andere tools om aan de kwaliteit van het spel te werken, maar ik blijf er in geloven dat we onze speelwijze naar perfectie moeten proberen te krijgen. Dat zal ons nooit lukken, maar dat moet wel het streven zijn. Dat vergroot de kans op mooie resultaten. Of perfectie herhalen is of nieuwe dingen toevoegen? 95 procent herhalen en 5 procent nog een detail aanpassen. Ik merk als we veel aandacht geven aan de opbouw dan zie je snel: aan het druk zetten moet ook weer worden gesleuteld. Training geven is herhalen. En soms staan er andere spelers op bepaalde posities, dan heb je een andere afstemming nodig.’’