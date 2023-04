Feyenoord gaat stadionverboden uitdelen en sluit tegen AS Roma vakken aan lange zijde na Klassieker

Tijdens de thuiswedstrijd tegen AS Roma van donderdag 13 april in de kwartfinales van de Europa League zal het parterrevak Z in zijn geheel gesloten blijven en ontoegankelijk worden gemaakt. Feyenoord voelt zich genoodzaakt deze beslissing te nemen naar aanleiding van de gebeurtenissen van woensdagavond.

De sluiting van vakken Z1, Z2, Z3 en Z4 betekent dat zo’n 2.000 stoelen leeg zullen blijven aan de Olympiazijde in het eerste duel van het tweeluik tegen AS Roma. Bij de beide wedstrijden tegen de Italiaanse club zullen geen uitsupporters aanwezig zijn in het stadion, werd eerder deze week al duidelijk. De heenwedstrijd is volgende week donderdag in de Kuip, de return een week later in Stadio Olimpico in Rome.