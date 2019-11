Feyenoord gooit het roer om: jeugd moet naar de voetbalpiramide

Feyenoord wil zo snel mogelijk met het tweede elftal toetreden tot de voetbalpiramide. De nieuwe algemeen directeur Mark Koevermans kondigde dat vanochtend aan in een persconferentie waarin hij en Frank Arnesen (technisch directeur) in de Kuip werden voorgesteld aan de pers.

Waar Feyenoord de laatste jaren continu de neus ophaalde voor de toetreding tot de piramide, is er na de komst van de Deense technisch directeur meteen een enorme ommezwaai merkbaar. ,,We hebben het met Frank besproken’’, zei Koevermans.



En Arnesen was heel duidelijk. ,,Ik vind het heel belangrijk. Jongens die net buiten de basis vallen, waar moeten die dan spelen? Oefenwedstrijden zijn toch iets anders. Dat is net niet.’’

Arnesen begint officieel pas halverwege januari, maar is achter de schermen al bezig. Koevermans vertelde dat Feyenoord weer wil meedoen om de prijzen. Daar is een kapitaalinjectie voor nodig en Feyenoord denkt nog altijd aan buitenlandse investeerders. ,,En we willen een nieuw stadion’’, zei Koevermans. ,,Maar alleen als het goed is voor Feyenoord.”

Transfers

Dat is een lange termijnvisie. Dick Advocaat heeft daar weinig mee te maken en de Hagenaar sprak al met Arnesen over versterkingen in januari. ,,Dick wil er wel spelers bij’’, lachte Arnesen. ,,De winterperiode is niet ideaal, maar we hebben wel wat plekken in te vullen.’’

De Deen gaat kijken naar de jeugdopleiding en de scouting, maar wil uiteraard niet vooruit lopen op eventuele ingrepen. Feyenoord kondigde ook aan dat Sjaak Troost na zijn periode als technisch directeur weer terugkeert naar de raad van commissarissen. De vraag of dat vreemd is omdat hij toch beleid heeft gevoerd en dan zichzelf gaat controleren, is volgens president-commissaris Toon van Bodegom niet terecht. ,,Sjaak is maar een korte periode bezig geweest als technisch directeur.’’