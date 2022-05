Feyenoord grijpt naast winnaarsbonus van 2 miljoen euro, teller blijft op 13 miljoen staan

Stilte en verdriet bij gedegra­deerd Heracles: ‘Gifbeker moest blijkbaar helemaal leeg’

Heracles-trainer René Kolmschot wist zaterdag na de gelijkmaker van Excelsior dat degradatie naar de eerste divisie onvermijdelijk was. ,,We zijn na dat moment niet samen gebleven. Dan worden het allemaal individualisten en is er nog weinig aan te doen. Na de 1-1 heeft het er helemaal niet meer ingezeten”, aldus Kolmschot tegen ESPN.

21 mei