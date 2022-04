Feyenoord heeft geen geheimen meer voor Slavia Praag: ‘Weten wat we kunnen verwachten’

Door Mikos Gouka



Het eerste deel van de kwartfinale tussen Feyenoord en Slavia Praag is pas donderdag, maar de Tsjechische landskampioen streek dinsdagavond al neer in Rotterdam. Twee dagen voor een wedstrijd al arriveren in de speelstad van de tegenstander, terwijl die met een korte vliegreis te bereiken is: dat is niet heel gebruikelijk in het Europese voetbal.