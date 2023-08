Feyenoord heeft goed nieuws over Gernot Trauner, maar captain mist Johan Cruijff Schaal

De Oostenrijkse verdediger, die in 2021 werd overgenomen van Sturm Graz, speelde vanwege blessureleed afgelopen seizoen slechts negentien wedstrijden in de eredivisie. Tegen PSV lijkt Lutsharel Geertruida zijn plek in te nemen in het hart van de defensie. Daardoor vult Marcus Pedersen naar verwachting de rechtsbackpositie in. Coach Slot kan eveneens kiezen voor de van PEC Zwolle overgenomen Thomas Beelen.