Feyenoord heeft Thomas van den Belt binnen: ‘Heel blij dat er overeenstemming is bereikt’

Feyenoord ondernam tijdens de winterstop al enkele pogingen om Van den Belt vast te leggen, maar de clubleiding van de koploper in de eerste divisie weigerde de Zwollenaar te verkopen. Zelfs Arne Slot belde in januari nog met PEC Zwolle om alsnog een opening te creëren om Van den Belt naar Rotterdam te halen. Van den Belt zelf gaf ook diverse keren aan dolgraag naar Feyenoord te willen verkassen, maar tot een deal kwam het in de winter dus niet.

De zoon van Gerard van den Belt, de financieel directeur van Cambuur die al jarenlang goed bevriend is met Arne Slot, bleef echter nadrukkelijk in beeld bij Feyenoord. De koploper legt met Van den Belt, die door een clausule in zijn contract van volgens insiders 850.000 euro mag vertrekken uit Zwolle, nu alsnog de eerste nieuwe speler voor komend seizoen vast.

Van den Belt staat na 29 wedstrijden voor PEC Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie dit seizoen op 13 treffers. Vorig jaar in de eredivisie speelde hij 33 duels, waarin hij 3 keer scoorde. Eerder dit seizoen kwam hij in het nieuws na zijn gele kaart tegen Jong Ajax: ‘Jongens van Jong Ajax scholden met kanker, nu ben ik geschorst’

Van den Belt erg gelukkig met transfer

Technisch directeur Marcel Boudesteyn gunt de middenvelder de stap naar de koploper van de eredivisie. ,,In januari hebben we besloten om Thomas niet te laten gaan, omdat we hem in de strijd om promotie simpelweg niet konden en wilden missen. Er zijn toen echter wel afspraken met elkaar gemaakt, die wij als club ook willen nakomen. Nu Thomas in de zomer alsnog vertrekt houden we door de eerdere contractverlenging ook nog een mooie transfersom aan hem over, kunnen we met hem de strijd om promotie naar de Eredivisie voortzetten én krijgt Thomas als speler uit onze eigen voetbalacademie, zijn meer dan verdiende beloning met zijn droomtransfer naar Feyenoord.”