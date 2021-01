Feyenoord-Heracles

Leeuwinnen oefenen komende interland­pe­ri­o­de tegen de ‘buren’

10:43 De Oranje Leeuwinnen nemen het in de aanstaande interlandperiode op tegen buurlanden België en Duitsland. Op donderdag 18 februari (20.00) reist de ploeg van Sarina Wiegman naar Leuven, terwijl op woensdag 24 februari (18.30 uur) Duitsland in Venlo de tegenstander is.