Feyenoord herstelt zich tegen Excelsior van reeks teleurstellingen

Door Mikos Gouka



Robin van Persie stond drie dagen na de wedstrijd tegen AS Trencin toch aan de aftrap. De aanvoerder van Feyenoord is doorgaans niet fris genoeg om een paar dagen na een wedstrijd alweer aan een nieuwe klus te beginnen. Maar Feyenoord diende tegen Excelsior een sportieve crisis een halt toe te roepen. En met de Deense spits Nicolai Jørgensen nog ver verwijderd van een rentree heeft Giovanni van Bronckhorst nauwelijks serieuze offensieve alternatieven, al is de trainer van Feyenoord doorgaans lovend over de progressie die talent Dylan Vente maakt in de Kuip.



Van Persie hielp Feyenoord aan de zo vurig gewenste openingstreffer. De aanvaller werd aangespeeld door Sam Larsson en handelde snel genoeg om de defensie van Excelsior te verrassen. Even daarvoor waren de rollen omgedraaid. Van Persie was de aangever, Larsson diende te scoren, maar het schot van de Zweed werd geblokt.



Excelsior kon aanvallend nauwelijks iets uitrichten op één moment na. In de openingsfase verscheen Ali Messaoud verscheen helemaal alleen voor keeper Justin Bijlow, maar de jonge doelman bleef knap meester over de situatie.



De genadeklap, daar zat Van Bronckhorst na rust op de bank bij Feyenoord op te wachten. Maar Feyenoord scoort dit seizoen nog niet aan de lopende band. En dus bleef de magere 1-0 een stand die Excelsior nog altijd kon aangrijpen om toe te slaan in de Kuip.



Van Bronckhorst wisselde. Larsson verdween, Mo El Hankouri kwam. Jeremiah St. Juste kwam voor Bart Nieuwkoop. En Jordy Clasie mocht twintig minuten voor tijd naar de kant voor Yassin Ayoub. Het betekende dat Van Persie de volle negentig minuten diende vol te maken.

De wissels beslisten uiteindelijk het duel. Ayoub was de aangever, St. Juste schoot binnen: 2-0. Jan-Arie van der Heijden hakte fraai de 3-0 binnen.



Van Sofyan Amrabat overigens geen spoor. De middenvelder, een jaar geleden voor vier miljoen euro op gehaald bij FC Utrecht, zat niet op de reservebank maar op de tribune. De international van Marokko, actief op het afgelopen WK, heeft aangegeven te willen vertrekken omdat hij in Rotterdam nauwelijks aan bod komt. Van Bronckhorst maakt geen gebruik meer van hem tenzij de middenvelder na de deze maand nog in de Kuip aanwezig is. Ook Jean-Paul Böetius mag vertrekken. De linkerspits zat tegen Excelsior ook op de tribune, maar dat was noodzakelijk omdat hij geschorst was.