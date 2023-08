Feyenoord-huurling Guus Baars (20) stopt abrupt: ‘Ik ben nog geen moslim, maar dat duurt niet lang meer’

met video Arne Slot baalt van tweede helft Feyenoord: 'Ik zat me op te vreten’

Arne Slot was niet helemaal tevreden na de ruime zege van Feyenoord op Almere City (6-1). ,,In de eerste helft scoor je uit vier grote kansen drie keer”, zei hij. ,,Dat is prima, maar in de tweede helft zat ik mezelf toch weer een beetje op te vreten.”