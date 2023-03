Feyenoord in kwartfinale Europa League op herhaling tegen AS Roma: ‘Hopelijk mogen supporters mee’

Wéér moeten Arne Slot en zijn team het opnemen tegen José Mourinho en AS Roma. Vorig jaar verloren de Rotterdammers met 1-0 van AS Roma in de Conference League-finale. Dit jaar zitten voormalig Feyenoorders Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp bij de Romeinse formatie. Feyenoord begint op donderdag 13 april met een thuiswedstrijd tegen AS Roma. Een week later is de return in Rome.

Trainer Arne Slot kan leven met de loting voor de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma. Slot wilde graag Manchester United ontlopen. AS Roma griste afgelopen seizoen nog de Conference League voor de neus van de Rotterdammers weg in Tirana. ,,Een mooie loting’’, zegt Slot. ,,Wij hopen dat we supporters mee mogen nemen. Of we een kans maken? Het zou gek zijn als ik nee zou zeggen toch? We verloren de finale in Albanië maar die wedstrijd ging gelijk op. AS Roma heeft het elftal weten te versterken, wij spelen met een vrijwel compleet nieuwe ploeg. Maar het is een mooi affiche.’’

Mocht Feyenoord AS Roma, de huidige nummer vijf van de Serie A, uit het Europa League-toernooi knikkeren, dan wacht in de halve finale een duel met Bayer Leverkusen of Union Sint-Gillis. Daarmee ontlopen de Rotterdammers het Manchester United van Erik ten Hag, Wout Weghorst en Tyrell Malacia in elk geval tot de finale. United speelt in de kwartfinale tegen Sevilla en treft mogelijk daarna Juventus of Sporting Lissabon.



Loting kwartfinales:

Manchester United - Sevilla

Juventus - Sporting Lissabon

Bayer Leverkusen - Union Sint-Gillis

Feyenoord - AS Roma



Loting halve finales:

Juventus/Sporting Lissabon - Manchester United/Sevilla

Feyenoord/AS Roma - Bayer Leverkusen/Union Sint-Gillis

Poll Wie wint de Europa League? AS Roma

Bayer Leverkusen

Feyenoord

Juventus

Manchester United

Sevilla

Sporting Lissabon

Union Sint-Gillis Wie wint de Europa League? AS Roma (2%)

Bayer Leverkusen (1%)

Feyenoord (47%)

Juventus (4%)

Manchester United (43%)

Sevilla (1%)

Sporting Lissabon (1%)

Union Sint-Gillis (1%)

Feyenoord bereikte de laatste acht van de Europa League op imponerende wijze. Na de 1-1 in de heenwedstrijd werd Sjachtar Donetsk in de Kuip volledig van de mat geveegd. Het werd liefst 7-1 in Rotterdam door goals van Santiago Giménez, Orkun Kökçü (twee keer), Oussama Idrissi (twee keer), Alireza Jahanbakhsh en Danilo. Giménez staat door zijn goal nu op vijf goals in de Europa League, slechts één minder dan topscorer Marcus Rashford, die er namens Manchester United al zes maakte.

Bekijk hieronder de samenvatting van Feyenoord - Sjachtar Donetsk. Tekst gaat verder onder de video...

Eerder dit Europa League-seizoen werd Feyenoord, dat vorig jaar de Conference League-finale verloor van AS Roma, groepswinnaar in Groep F. De formatie van coach Arne Slot bleef FC Midtjylland, Lazio en Sturm Graz voor. Alle ploegen eindigden op acht punten. Door de groepswinst mocht Feyenoord de tussenronde, waarin zowel Ajax en PSV werd uitgeschakeld, overslaan.

De kwartfinales worden gespeeld op donderdag 13 april en donderdag 20 april. De halve finales vinden vervolgens plaats op 11 mei en 18 mei. De finale in Boedapest wordt gespeeld op woensdag 31 mei in de Puskás Arena.

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.