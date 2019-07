Feyenoord in laatste oefenduel onderuit tegen Southampton

Iets dat best anders had kunnen lopen. In aanvallend opzicht was het bij vlagen immers nog wel aardig wat Feyenoord liet zien. Net als afgelopen woensdag tegen het Franse Angers SCO, onderscheidden met name Steven Berghuis en Orkun Kökçü (voor rust) zich namens de Rotterdammers. Niet toevallig was laatstgenoemde middenvelder, toch al bezig aan een prima oefencampagne, trefzeker. Na voorwerk van de jeugdige spits Dylan Vente tekende hij in de eerste helft voor de enige Feyenoord-goal, de 1-1. Ook onder anderen Ridgeciano Haps (schot van richting veranderd) en Berghuis kregen mogelijkheden.

Instabiel

Het verschil maken op het scorebord wordt evenwel lastig als het achterin zo instabiel is, zoals het in de eerste helft was bij Feyenoord. Sven van Beek speelde ronduit zwak en mocht zich de 0-1 van Che Adams aanrekenen. De latere 1-2 viel al even knullig. Een vrije trap van James Ward-Prowse belandde voor de geheel vrijstaande Maya Yoshida. Hij passeerde Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer van dichtbij.

Nog een tegenvaller voor coach Jaap Stam, die tegen Southampton ook al geen beroep kon doen op Jens Toornstra, Nicolai Jørgensen, Sven Nieuwkoop, Yassin Ayoub en keeper Justin Bijlow: het vroegtijdig uitvallen van Sam Larsson en Van Beek met blessures. Onduidelijk is nog of zij er komende zondag, wanneer in eigen huis de competitiewedstrijd tegen Sparta wacht, bij zullen zijn namens Feyenoord.

Versterkingen

Stam hoopt dat Feyenoord zich de komende week nog gaat versterken. ,,Ik hoop dat er nog jongens bij komen, zodat we op een bepaalde manier de competitie in gaan”, zei Stam, die vertelde nog overleg te gaan voeren met technisch directeur Sjaak Troost. Hoe de stand van zaken is, wilde hij niet kwijt. De manier waarop Southampton de score opende was schrijnend, zag ook Stam. Sven van Beek, die volgens Stam uitviel met een enkelblessure, ging vlak voor het eigen doel in de fout. ,,We zijn af en toe wat naïef in onze manier van doen. Soms moet je beseffen dat je moet kiezen voor de lange bal”, aldus Stam, die niet te veel waarde hecht aan de nederlaag. ,,We kunnen ook tegen amateurs gaan voetballen en dan win je elke wedstrijd. We spelen liever tegen ploegen met een zekere weerstand.”