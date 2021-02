Feyenoord in vicieuze cirkel: Het moet weer eens allemaal anders

Samenvatting Aanvoerder Dumfries kritisch: ‘Tegendoel­punt onbegrijpe­lijk, moet beter’

21 februari PSV sleepte tegen Vitesse (3-1) in de slotfase de zege uit het vuur door treffers van invallers Donyell Malen en Mario Götze. Aanvoerder Denzel Dumfries was opgelucht na de benauwde zege, maar was ook kritisch, vooral hoe de tegentreffer viel. ,,Dat soort dingen moeten beter. Als team moeten we dat beter doen, ik wijst geen individuen aan.”