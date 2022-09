Feyenoord is straks maar drie of vier spelers kwijt tijdens WK: 'Mooie kans om te trainen richting tweede seizoenshelft’

Voetbalpod­cast | ‘Frenkie de Jong is onmisbaar voor Oranje’

Oranje is op weg naar het WK. De clubs in Nederland die Europees spelen beginnen aan een lange serie wedstrijden richting het WK. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met Sjoerd Mossou tal van zaken: het middenveld van Oranje, de rust van Remko Pasveer, de carrière van Mark van Bommel, blessures en spelregels.

27 september