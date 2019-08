Feyenoord jaagt op eerste zege, Smeets weer kwelgeest voor Ajax?

Na de succesvolle reeks in Europa jaagt Feyenoord dit weekeinde op zijn eerste overwinning in de eredivisie. Ajax en PSV nemen het op tegen een promovendus. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureau GraceNote blikken we vooruit op de vijfde speelronde in de eredivisie.

Emmen – PEC Zwolle (vandaag 20.00 uur)

FC Emmen verloor vorig seizoen tijdens zijn eredivisiedebuut zowel thuis (0-1) als uit (3-0) van PEC Zwolle. PEC was de enige ploeg waartegen FC Emmen afgelopen seizoen niet tot scoren kwam. John Stegeman kan de eerste trainer van PEC worden die niet wint in zijn eerste 5 eredivisieduels met de club sinds Art Langeler in augustus-september 2012.

Volledig scherm Opstelling PEC Zwolle. © AD Volledig scherm Opstelling Emmen. © AD

Heerenveen – Fortuna Sittard (zaterdag 18.30 uur)

Heerenveen behaalde in de eerste 4 speelrondes dit seizoen exact dezelfde resultaten als in dezelfde speelrondes vorig seizoen: W-G-V-G. Vorig seizoen verloor de club zijn 5de duel (3-5 in eigen huis tegen Heracles). Jens Odgaard (16) is de speler met de meeste schoten dit seizoen, maar scoorde nog niet. De enige andere speler die dit seizoen ook meer dan 10 keer schoot zonder goal is teamgenoot Hicham Faik (11). Fortuna verloor elk van zijn laatste 10 uitwedstrijden (negatief clubrecord), sinds een 0-2 overwinning bij Feyenoord op 16 december 2018.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD

FC Groningen – Heracles (zaterdag 19.45 uur)

FC Groningen is in de eredivisie al 8 thuisduels met Heracles ongeslagen (W6-G2-V0). De laatste thuisnederlaag dateert van 6 maart 2011, toen Heracles met 1-4 zegevierde. Goals van Everton (2) en Samuel Armenteros (2) maakten de 1-0 van Dusan Tadic destijds ongedaan. Slechts 3 ploegen schoten dit seizoen vaker dan Heracles (62), maar de ploeg scoorde uit slechts 2 van die schoten (3%), wat Heracles dit minst efficiënte eredivisieploeg maakt.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD

ADO Den Haag – VVV (zaterdag 20.45 uur)

ADO maakte 5 van zijn 7 doelpunten dit seizoen uit standaardsituaties. Geen enkel ander team scoorde vaker dan 3 keer uit standaardsituaties. Tomáš Necid maakte 3 doelpunten voor ADO dit seizoen, allemaal in uitduels. Vorig seizoen maakte Necid 6 van zijn 9 doelpunten voor ADO in thuisduels. Evert Linthorst maakte de laatste 3 doelpunten van VVV in de eredivisie. De laatste speler die 4 opeenvolgende doelpunten van VVV in de eredivisie maakte was Nordin Amrabat van november tot december 2007.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © AD

FC Twente – FC Utrecht (zondag 12.15 uur)

Op 23 april 1977 won FC Twente thuis met 8-0 van FC Utrecht en evenaarde daarmee zijn grootste zege ooit op het hoogste niveau (8 verschil). Arnold Mühren maakte een hattrick. Frans Thijssen (2 goals, 3 assists) was bij 5 doelpunten direct betrokken. Vorig seizoen won FC Twente in de eerste divisie zowel thuis (1-0) als uit (1-6) van Jong FC Utrecht. FC Twente is nog ongeslagen dit seizoen (W1-G3-V0). De laatste keer dat de club ongeslagen bleef in zijn eerste 5 duels van een eredivisie-seizoen was in 2014-2015 onder Alfred Schreuder (eerste 9 duels), toen de ploeg begon met 4 remises en 1 overwinning.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD

Sparta – Ajax (zondag 14.30 uur)

Op 3 mei 2009 won Sparta voor het laatst in de eredivisie thuis van Ajax: 4-0. Edouard Duplan, Yuri Rose, Joshua John en Dele Adeleye maakten de goals voor de Rotterdammers. Drie dagen later diende Marco van Basten zijn ontslag in als trainer van Ajax. Promovendus Sparta is nog ongeslagen na 4 duels (W2-G2-V0). De laatste keer dat Sparta ongeslagen bleef in zijn eerste 5 wedstrijden van een eredivisieseizoen was in 199-/1993 onder Rob Jacobs (eerste 8 duels). Ajax won zijn laatste 14 duels met gepromoveerde teams en scoorde meerdere keren in elk van die duels (totaal 57 goals). De laatste keer dat Ajax niet won van een promovendus was op 8 mei 2016: een 1-1 gelijkspel bij De Graafschap. Bryan Smeets (nu Sparta) maakte toen de gelijkmaker voor De Graafschap.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD

Willem II – Feyenoord (zondag 16.45 uur)

Willem II pakte 9 punten uit zijn eerste 4 duels (W3-G0-V1), waardoor de club bij het ingaan van deze speelronde bovenaan staat. De vorige keer dat Willem II koploper was na een speelronde in de eredivisie was na speelronde 1 in 2009-2010. Willem II eindigde dat seizoen uiteindelijk als 17de. Feyenoord speelde zijn eerste 3duels onder trainer Jaap Stam gelijk. Het was de eerste keer dat Feyenoord met 3 gelijke spelen aan een seizoen begon. In 3 voorgaande seizoenen won Feyenoord geen van zijn eerste 4 duels: 1989-1990 (eerste 7 duels), 1977-1978 (eerste 4 duels) en 1959-1960 (eerste 4 duels). Feyenoord werd respectievelijk 11de, 10de en 2de in die 3 seizoenen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD

Vitesse – AZ (zondag 16.45 uur)

Tim Matavz (2 goals, 2 assists) en Bryan Linssen (2 goals, 2 assists) waren allebei direct betrokken bij 4 goals voor Vitesse. Matavz maakte 8 goals in 13 eredivisiewedstrijden tegen AZ. Alleen tegen Willem II maakte Matavz ook 8 goals. Linssen staat op 9 eredivisiedoelpunten in 2019, nadat hij in 2018 14 keer scoorde voor de club. De laatste speler die minimaal 10 keer scoorde voor Vitesse in opeenvolgende kalenderjaren was Wilfried Bony in 2011 (12), 2012 (19) en 2013 (15). AZ (299) kan zijn 300ste uitduel in de eredivisie verliezen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD

RKC – PSV (zondag 20.00 uur)

RKC en PSV staan voor het eerst sinds 2 februari 2014 weer tegenover elkaar in de eredivisie. De ploeg uit Waalwijk won die dag thuis met 2-0 dankzij 2 goals van Evander Sno. Vorig seizoen won RKC in de 2de ronde van de KNVB-beker met 2-3 op bezoek bij PSV. Darren Maatsen maakte in de 2de helft van de verlenging de winnende treffer voor de toenmalige nummer 14 van de Keuken Kampioen Divisie. PSV was op dat moment, met 10 zeges uit 10 duels, de ongeslagen koploper van de eredivisie. Steven Bergwijn kan zijn 100ste eredivisiewedstrijd spelen. Hij is op de dag van de wedstrijd 21 jaar en 328 dagen. Slechts 4 spelers waren jonger toen ze hun 100ste eredivisie-wedstrijd voor PSV speelden: Willy van der Kuijlen (20-313), Jetro Willems (21-011), Adrie van Kraay (21-171) en Boudewijn Zenden (21-177).