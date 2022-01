Feyenoord kan bij zege afstand nemen van Vitesse

Trainings­kamp in Spanje pakt voor AZ juist goed uit: ‘We doen heel voorzich­tig’

AZ was de enige Nederlandse club die het wintertrainingskamp in het buitenland voltooide tijdens de winterstop en dat heeft de club corona-technisch in elk geval goed gedaan. Waar clubs als Ajax en PSV halsoverkop het trainingskamp beëindigden en er bij het team van Jong AZ dat in Nederland achterbleef juist een uitbraak plaatsvond, blijft de A-selectie voor het grootste deel voorlopig gevrijwaard van het virus. ,,Dat is het voordeel van de bubbel geweest”, zei trainer Pascal Jansen.

14 januari