Feyenoord kan tegen Almere nog niet rekenen op Luka Ivanusec en Ondrej Lingr

Ivanusec landde vrijdagochtend in Nederland en moet nog een medische keuring ondergaan. Hij is daarom niet op tijd speelgerechtigd. ,,Maar aangezien hij donderdag nog heeft gevoetbald lijkt me dat dat wel goedkomt. Hoe er van hem afscheid is genomen door de aanhang van Dinamo Zagreb, zegt veel over hoe hij daar heeft gepresteerd”, zei Slot.

,,Hij is een speler die vanaf de linkerkant het beste tot zijn recht komt, maar ook prima op 10 kan spelen. Hij is creatief en goed in de kleine ruimtes, dat is handig als je naar een elftal gaat dat veel de bal heeft rond het strafschopgebied van de tegenstander.”

Lingr, die donderdag werd gepresenteerd bij de landskampioen, kampt met een lichte blessure. Ook Antoni Milambo en Patrik Wålemark zijn niet volledig fit en zitten zondag niet bij de selectie.

‘Twee punten niet verwacht’

Feyenoord speelde in de eerste twee duels van dit seizoen gelijk. ,,Uiteraard had ik niet verwacht dat we na twee wedstrijden twee punten zouden hebben”, zei Slot. ,,We zijn nog te afhankelijk van geluk en pech. De eerste wedstrijd is de rode kaart pech en in de wedstrijd tegen Sparta zijn de eerste twee kansen van hen een goal en lukt het ons niet om het vele balbezit om te zetten naar kansen. En als we de kansen al hebben, lukt het niet om ze allemaal af te maken.”

Slot hoopt tegen Almere zijn ploeg wel te zien winnen. ,,Als je thuis als topclub speelt tegen de promovendus, dan ga je er vanuit dat je drie punten haalt. Dat het niet zo eenvoudig is als dat ik het nu uitspreek mag ook duidelijk zijn.”

