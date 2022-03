Feyenoord kijkt meer naar AZ dan naar Ajax: ‘We moeten pas op de plaats maken’

VideoFeyenoord moet tegen FC Groningen proberen AZ op afstand te houden in de eredivisie. De nederlaag in Alkmaar leidde intern tot de conclusie dat zich mengen in de titelstrijd blijkbaar nog te veel gevraagd is voor de Rotterdammers.

Het gat tussen Feyenoord en Ajax is nog altijd zes punten terwijl de Rotterdammers voor de wedstrijd tegen AZ riepen dat ze nog altijd in de titelrace geloofden. Ondanks het feit dat de kloof van zes punten hetzelfde is, is het geloof om Ajax nog van de troon te stoten grotendeels weg.

,,Dat heeft te maken met het verlies tegen AZ’', zegt Arne Slot. ,,Het gat is nog zes punten, maar als je het mij vraagt is het nu wel anders. Als we AZ uit hadden verslagen, een ploeg die op dat moment al achttien keer niet had verloren, dan had dat vooral veel gezegd over onze eigen kwaliteiten. Als dat was gelukt, was het aannemelijk dat je niet zoveel wedstrijden meer hoeft te verliezen, want je was zelfs in staat om uit in Alkmaar te winnen. Dat is niet gebeurd. Bovendien hadden we AZ op negen punten gezet en dan hadden we echt alleen nog maar naar boven hoeven kijken. Het verlies geeft aan, zo kritisch moet je zijn, dat we niet voor het eerst dergelijke wedstrijden niet winnen. Dan moet je een pas op de plaats maken als het om de bovenste plaatsen gaat.’’

Volledig scherm Feyenoord-aanvoerder Jens Toornstra treurt om het verlies bij AZ. © Pim Ras Fotografie

Dat mag niet worden uitgelegd als het zwaaien met de witte vlag, benadrukt Slot. ,,Want mijn spelers kunnen ook redeneren, we staan zes punten achter en niemand kan zeggen dat we veel geluk hebben gehad’', zegt Slot. ,,Met een beetje meer geluk, hadden we dichterbij gestaan. En misschien komt dat nog.’’

Volledig scherm Feyenoord-trainer Arne Slot. © Pro Shots / Stanley Gontha

FC Groningen, de tegenstander van zaterdagavond, was eerder in de Euroborg een lastige opponent voor Feyenoord. De Rotterdammers lieten twee punten liggen met een 1-1 gelijkspel. ,,Ze slagen er vaak in om een tegenstander heel weinig kansen te laten creëren”, zegt Slot. ,,En daar hebben we heel het seizoen al veel moeite mee, zeker gezien het hoge percentage balbezit dat we wekelijks hebben.’'

Ook zonder de geschorste Danny Buijs op de bank zal FC Groningen het mes tussen de tanden hebben. Dat Buijs er niet bij is, zal geen invloed hebben, denkt Slot. ,,Ik heb zelf niet de indruk dat je vanaf de zijkant heel veel invloed kunt uitoefenen, los van het feit dat je kunt bepalen wie er uit moet en wie je laat invallen. Ik roep zelf ook nog wel eens iets het veld in, maar ik zou bijna zeggen dat een trainer dat doet om ook nog iets te roepen. En niet omdat het zoveel zoden aan de dijk zet. Ik denk dat het bijna verwaarloosbaar is.”

Marcus Pedersen of Lutsharel Geertruida

Tyrell Malacia, die tegen AZ uitviel, is weer beschikbaar. Net als Cole Bassett, die niet okselfris was deze trainingsweek. De Noor Fredrik Aursnes keert terug in het elftal nadat hij tegen AZ geschorst moest toekijken en dan sneuvelt Jorrit Hendrix. Slot gaf nog aan te zullen kiezen tussen wie er rechterspits staat (Jahanbakhsh of Toornstra) en hoe hij de positie van rechtsback wordt ingevuld: Marcus Pedersen of Lutsharel Geertruida.

,,Marcus had in december niet zijn beste periode. Lutsharel kwam terug van een blessure in de eerste helft van het seizoen en hij vulde de gaatjes in bij ons. Als vervanger voor Trauner en voor Senesi. Hij kan goed rechtsback spelen, al vind ik hem in eerste aanleg vooral centrumverdediger. Ik kies tussen Pedersen en Geertruida. Ik vind de laatste in eerste fase van de opbouw rustiger en beter aan de bal. Als het gaat om de eindfase van een aanval, het één tegen één spelen, dan is Pedersen weer beter. Dan kies je op de volgende punten: de vorm van de speler, de manier van spelen van de tegenstander en de specifieke kwaliteiten van de tegenstander. Zo kom je tot een opstelling. En dat leidde de afgelopen weken tot een basisplaats van Geertruida.’’

Dessers en Nelson terug Cyriel Dessers en Reiss Nelson maken deel uit van de selectie van Feyenoord voor het duel met FC Groningen. De twee aanvallers konden de afgelopen weken niet meedoen vanwege blessures. Het tweetal hervatte deze week de groepstraining en dat ging goed. Spits Dessers was dit seizoen als invaller al een aantal keer belangrijk voor Feyenoord. Nelson, die eind januari voor het laatst in actie kwam, wist dit seizoen in de Eredivisie nog niet te scoren.

Volledig scherm Jesper Karlsson heeft de 1-0 gescoord. AZ is blij. Jens Toornstra niet © Pim Ras Fotografie