Feyenoord kijkt nu tóch weer naar optie om verder te gaan met de Kuip in plaats van nieuwbouw

Feyenoord heeft officieel de opdracht gegeven tot een nieuw onderzoek naar het beste toekomstige stadion voor de voetbalclub. Naast een stadion aan de rivier, dat past bij de plannen voor Feyenoord City, wordt nu - wederom - nadrukkelijk gekeken of het huidige stadion is te verbouwen of te vernieuwen. Bijvoorbeeld door een renovatie met een derde ring.

Dat meldt Feyenoord op de eigen website. De club wil in april een eindrapport presenteren, zoals al eerder is gemeld in de Rotterdamse gemeenteraad. De drie opties worden getoetst op een twintigtal uiteenlopende criteria, schrijft Feyenoord. ,,Zo moet een stadion bijvoorbeeld de sportieve ambities van de club mogelijk maken, goede commerciële faciliteiten bieden, veilig zijn en goed bereikbaar. Daarnaast zijn sfeerelementen, zoals dicht op het veld zitten en akoestiek, belangrijk.’’

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een projectgroep die wordt geleid door Roel Vollebregt. Deze voormalig topman van BAM gold als vertegenwoordiger van de voetbalclub in het ontwikkelteam voor het nieuwe stadion. Ook wordt de supporters om input gevraagd, hiervoor is het Rotterdamse bureau Blauw Research ingehuurd.

Derde ring

Opvallend is dat het voorstel van De Moderne Kuip (de opvolger van Red de Kuip) nadrukkelijk als optie wordt genoemd. Dit plan behelst een volledig gerenoveerde Kuip met een derde ring, en kan rekenen op de steun van vastgoedmagnaat Aat van Herk. Verder noemt Feyenoord ook de FFC-variant, het plan voor ‘vernieuwbouw’, in 2014 nog de belangrijkste kanshebber. Het idee was om op de plek van de huidige Kuip een grotendeels nieuw stadion te bouwen met circa 70.000 zitplaatsen en veel business-plekken. Dit zou worden gebouwd door BAM, net als het laatste stadionplan in kader van Feyenoord City.

Volledig scherm Het aangepaste ontwerp van het ‘vernieuwbouw-plan’ van BAM, dat strandde in 2015, is ook weer in beeld. © Impressie Feyenoord Founders Consortium

Opties

Eind vorig jaar meldde Feyenoord echter dat het stadion langs de Nieuwe Maas in de huidige marktomstandigheden onhaalbaar is, en dat ‘alle opties openstaan’. Ook wordt de mogelijkheid opengehouden dat geen enkele van de drie varianten haalbaar is.

Volledig scherm Het plan voor een nieuw stadion in Feyenoord City. © artist impressions

Al tien jaar droomt Feyenoord van een nieuw stadion. Al tien jaar denkt de gemeente mee. Maar nog altijd is er geen beslissing. Hoe kan dat? Reconstructie van een slepend proces, met hoofdrollen voor falende bestuurders, rivaliserende multimiljonairs en fanatieke supporters.