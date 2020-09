Feyenoord klopt ADO na duel vol VAR-discussie en wondergoal Senesi

Door Mikos Gouka

Advocaat beende halverwege het duel van Feyenoord tegen ADO Den Haag geïrriteerd naar het kleedlokaal. De Hagenaar vierde zijn 73ste verjaardag in de Kuip, maar zijn ploeg trakteerde hem bepaald niet op een galavoorstelling tegen ADO. Los van het vraagstuk waar op het veld Feyenoord nou precies druk moeten zetten op de tegenstander, bleek de bal van A naar B spelen al een enorm probleem.

De inschattingsfout van Lutsharel Geertruida maakte het Feyenoord ook al snel moeilijker dan verwacht. De verdediger miste de steekbal van de lekker spelende Kees de Boer volledig en spits Jonas Arweiler rondde bekwaam af. Geertruida zelf maakte zijn fout goed door een corner van Berghuis binnen te koppen: 1-1.

Volledig scherm Jonas Arweiler profiteert van de misser van Lutsharel Geertruida. © BSR Agency

Toch kon het Advocaat allemaal niet bekoren. De Hagenaar had voor het duel al Mark Diemers en Nicolai Jørgensen geblesseerd af zien haken. De Deen was de laatste weken niet op dreef en de roep om Robert Bozeník een kans te gunnen nam toe in de Kuip. De Slowaak greep zijn kans echter niet.

In de tweede helft gebeurde er van alles. Advocaat had Bryan Linssen en Orkun Kökcü naar de kant gehaald en Luciano Narsingh en João Teixeira in de ploeg gebracht. Feyenoord kwam op 2–1 door een wonderschone treffer van Marcos Senesi. De Argentijn koos voor een omhaal en zag zijn poging achter keeper Luuk Koopmans in de bovenhoek eindigen.

Volledig scherm De omhaal van Marcos Senesi. © BSR Agency

Maar dat betekende nog niet de nekslag voor ADO Den Haag. Arbiter Dennis Higler bestrafte een overtreding van Justin Bijlow tegen Arweiler met een strafschop. Bijlow stopte de inzet van de spits, maar toen het spel alweer helemaal aan de andere kant van het veld was gaf VAR Kevin Blom vanuit Zeist dat de penalty overgenomen diende te worden. Bijlow was te vroeg van zijn lijn gekomen. Shaquille Pinas ontfermde zich dit keer over het klusje en schoot knap raak: 2-2.

Maar vrijwel direct sloeg Feyenoord weer toe. Luciano Narsingh schoof de bal langs Koopmans in de hoek. Met nog twintig minuten op de klok was er echter nog altijd een gevoel bij de Rotterdammers dat de buit nog altijd niet binnen was.

Volledig scherm Justin Bijlow keert de poging van Jonas Arweiler. © ANP

Dat was het pas nadat een schot van Teixeira met de hand was geblokt. Higler diende na zijn besluit nog wel even het beeldscherm te raadplegen maar besloot toch Berghuis vanaf de stip te laten schieten. De aanvoerder schoot raak, alweer zijn vierde van het seizoen. Een seizoen waarvan het nog een week onzeker is of Berghuis dat afmaakt als speler van Feyenoord.

Advocaat was ondanks de zwakke eerste helft en de iets betere tweede na afloop vast niet euforisch. Wel zag de trainer dat Teixeira een echte versterking is. De bij Vitoria Guimarães weggeplukte middenvelder is balvaardig, doelgericht en altijd in beweging. Dat Teixeira een basisspeler in de Kuip zal gaan worden, lijkt een kwestie van tijd.

Volledig scherm © BSR Agency

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm Liveblog: Feyenoord-ADO Den Haag. © DPG Media

Volledig scherm © ANP