Feyenoord met simpele overwinning bij Heracles richting Praag, wel zorgen om Til

Een slechte start deerde Feyenoord in Almelo niet. De 1-4 winst was verdiend met de fraaie treffer uit een hakballetje van invaller Patrik Walemark als hoogtepunt.

Met een simpele zege op Heracles in Almelo in de achterzak kan Feyenoord de volle focus richten op het treffen met Slavia Praag donderdag in de kwartfinale van de Conference League. De Rotterdammers zagen in Almelo wel Guus Til met een blessure afhaken, al is onduidelijk hoe ernstig de kwetsuur van de aanvallende middenvelder is.

De wedstrijd tegen Slavia Praag eindigde in een dodelijk hakballetje, het duel met Heracles startte met die manier van afronden. Heracles tegen Feyenoord was door arbiter Jeroen Manschot nog maar amper in gang geschoten of de ploeg van trainer Frank Wormuth had al toegeslagen. Anas Ouahim ontdeed zich simpel van Gernot Trauner, het schot van Lucas Schoofs kwam bij Sinan Bakis die de bal fraai achter keeper Ofir Marciano wist te tikken.

Volledig scherm Bakis viert de 1-0. © ANP

Maar waar tegen Slavia Praag vrijwel meteen het laatste fluitsignaal van arbiter Umut Meler klonk, had Feyenoord in Almelo nog alle tijd om de schade te repareren. En dat gebeurde na een moeizame start eigenlijk vrij eenvoudig. Doelman Koen Bucker zag er bepaald niet goed uit toen hij een harde voorzet van Orkun Kökçü via zijn handschoenen in eigen doel werkte: 1-1.

Maar nog voor het rustsignaal besliste Feyenoord het duel al. Reiss Nelson en Guus Til maakten 1-2 en 1-3 en dat zorgde voor een veilige marge een paar dagen voor de belangrijke kwartfinale in het Sinobo Stadion in Praag tegen Slavia Praag.

Dessers

Arne Slot had voor het treffen in Almelo maar weer eens een beroep gedaan op nagenoeg dezelfde spelers als tegen Slavia. Alleen Cyriel Dessers keerde terug in het elftal en dat kostte Bryan Linssen de basisplaats die hij tegen Slavia nog wel had. Verder veranderde Slot niets tot hij direct na de 1-3 de geblesseerde Til moest inruilen voor Jens Toornstra.

De tweede helft kabbelde een beetje voort tot Bakis bijna de 2-3 binnen wist te koppen. De redding van Ofir Marciano mocht er zijn. De Israëliër stond er later ook bij een inzet van invaller Bilal Basacikoglu. Feyenoord ontnam twintig minuten voor tijd echter alle hoop bij de Almeloërs. Jens Toornstra raakte de bal bij een ingestudeerde corner niet helemaal goed, maar Patrik Walemark rondde het buitenkansje bijzonder fraai af met een hakje. Na de pijnlijke hakjes van Peter Olayinka en Sinan Bakis was het dit keer de beurt aan een speler van Feyenoord om op die manier toe te slaan, meteen de eerste eredivisietreffer van de Zweed sinds zijn komst in januari naar de Kuip. De rechterspits hoopte nog op een tweede, maar een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied mocht niet hij maar Jorrit Hendrix nemen. De poging bleef zonder resultaat

De winst in Almelo was verdiend, maar ook broodnodig omdat de concurrenten voor plek drie in de hek van de Rotterdammers blijven hijgen.

Volledig scherm Walemark scoort op fraaie wijze. © Pro Shots / Erik Pasman

