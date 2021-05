Feyenoord moet het maanden zonder geblesseerde Baldé stellen

Dit is ons Elftal van de Week

3 mei In het Elftal van de Week van speelronde 31 in de eredivisie is Heracles na de zege van 4-0 op VVV-Venlo hofleverancier. De club uit Almelo is met drie spelers vertegenwoordigd: uiteraard hattrickheld Sinan Bakis, clubtopscorer Rai Vloet en aanvoerder Robin Pröpper.