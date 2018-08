Feyenoord na pak slaag in Slowakije ook onderuit bij De Graafschap

Door Dennis van Bergen



Feyenoord is de klap van de 4-0 dreun tegen Trencín van afgelopen donderdag in Slowakije nog niet te boven. Vanmiddag, tijdens de competitie-opener bij De Graafschap, ging de ploeg van Giovanni van Bronckhorst opnieuw onderuit. De Doetinchemmers wonnen met 2-0.



Doelpuntmakers namens de uit de eerste divisie gepromoveerde club: Fabian Serrarens en Stef Nijland. Eerstgenoemde scoorde in de eerste helft uit de rebound na een inzet van Leeroy Owusu, die nog gekeerd werd door de Rotterdamse doelman Justin Bijlow. Nijland maakte in blessuretijd de tweede treffer.



Feyenoord maakte, net als in Slowakije, een machteloze indruk. Ook na rust toen de Rotterdammers móesten om de achterstand ongedaan te maken, kwamen ze niet verder dan twee schotjes van Boëtius en een kans voor Tonny Vilhena, na een combinatie met Jens Toornstra.



,,Laat zien dat je het shirt waard bent", snauwden de meegereisde Feyenoord-supporters, die vonden dat hun helden niet alles wilden geven. Vaststond dat Botteghin zijn inzet op de verkeerde manier ten toon spreidde. Met al geel op zak beging de Braziliaan halverwege de tweede helft een domme overtreding op doelpuntmaker Serrarens, waardoor hij met rood kon vertrekken.



Even later volgde Boëtius dat 'voorbeeld' door, eveneens met geel in de knip, publiekelijk te protesteren tegen een scheidsrechterlijke beslissing. Eerder had Boëtius, die in de basis startte in plaats van Sam Larsson, nog pech dat een schot op de paal uiteenspatte.