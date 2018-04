Feyenoord na simpele zege met goed gevoel naar bekerfinale

Door Mikos Gouka



Op de reservebank van Feyenoord klapten ze vanavond allemaal vol bewondering voor de openingstreffer van Dylan Vente. Het supertrio Robin van Persie, Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis zag vanaf die plek de jonge spits bij een voorzet van Jens Toornstra keurig positie kiezen en vakkundig binnentikken.



Vente had dit seizoen al eerder zijn neus aan het venster gedrukt bij de hoofdmacht. De centrumspits kan lange tijd onzichtbaar blijven, maar beschikt in het zestienmetergebied overduidelijk over killersinstinct. Dat Vente vanavond in Tilburg speelde, vertelde eigenlijk het hele verhaal van de wedstrijd die er eigenlijk niet toedeed.



Feyenoord had het vizier al op de bekerfinale tegen AZ gericht. Zondag moet de ploeg uit Alkmaar worden geklopt om het moeizame seizoen nog enigszins van een beetje glans te kunnen voorzien. Dat Van Persie in Tilburg niet speelde, maakte Van Bronckhorst een dag voor de wedstrijd al bekend. Jørgensen mocht ook de benen sparen en bij Berghuis werd tijdens de warming-up alsnog besloten dat hij niet in actie zou komen. De clubtopscorer werd volgens de medische staf 'uit voorzorg' alsnog aan de kant gehouden en Toornstra moest zijn trainingsjack uitdoen om hem te vervangen.



Tegen AZ moet het zondag dus gebeuren, dat weten ze in Rotterdam al weken. De laatste wedstrijden krijgt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst steeds meer kleur op de wangen. Al viel er vanavond weinig te zeggen over de juiste vorm of niet. Willem II weet dat het volgend seizoen ook in de eredivisie zal spelen en het heilige vuur bij de Tilburgers leek meteen verdwenen. Feyenoord begon met Bilal Basacikoglu, Renato Tapia, Sofyan Amrabat, Eric Botteghin en Vente, vijf spelers die zondag normaal gesproken op de reservebank moeten plaatsnemen.



Voor Sofyan Amrabat was het een opsteker dat hij de 0-2 voor zijn rekening kon nemen. De international van Marokko moet het bij Feyenoord met een bijrol doen, maar mag zich komende zomer met zijn land opmaken voor het WK in Rusland. De middenvelder ontfutselde de bal van de laconieke Pedro Chirivella en schoot via de paal raak: 0-2. Het was zijn eerste doelpunt in de eredivisie, na 62 wedstrijden. Her scorend vermogen van de middenvelder moet dus omhoog, maar werd dat ook niet lange tijd gezegd bij Tonny Vilhena? De middenvelder nam de 0-3 voor zijn rekening na een prima voorzet van Kevin Diks. Het betekende alweer doelpunt nummer 11 in de competitie, terwijl hij ook in de kwartfinale (PSV) en de halve finale (Willem II) van het bekertoernooi doeltreffend uithaalde. Daarna sloeg Vente opnieuw toe en pikte Bilal Basacikoglu ook zijn goal mee. Tussendoor tekende Bartholomew Ogbeche voor de Tilburgse eretreffer.



De buit was dus snel binnen en het was voor de Rotterdammers in het restant alleen nog zaak om in Brabant geen fysieke schade op te lopen. Het vertrouwen in een goede afloop van de bekerfinale is erg groot in de Kuip. Natuurlijk weten ze in Rotterdam ook wel dat AZ bezig is aan een voortreffelijk seizoen, maar de ploeg van trainer John van den Brom hapert wel al geruime tijd als één van de traditionele topclubs de opponent is.