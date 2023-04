Feyenoord na simpele zege met hoofd al in Rome: ‘We denken allemaal aan AS Roma’

Feyenoord schakelt tussen rechterrij­tje eredivisie en een grootmacht in Europa: ‘Het gaat allemaal snel’

Van RKC naar AS Roma en dan weer naar hekkensluiter Cambuur. Feyenoord leeft de slotfase van het seizoen in twee werelden. De landstitel én een eventuele halve finale in de Europa League, het ligt allebei in het verschiet.