Feyenoord nadert PSV tot op een punt na overtuigende zege in derby

VideoFeyenoord hijgt na de 4-0 thuiszege tegen Sparta nummer twee op de ranglijst PSV in de nek. De Rotterdammers scoorden meer dan de Brabanders en incasseerden ook minder tegentreffers, maar moeten nog wel één puntje zien goed te maken.

Door Mikos Gouka



De derby tussen Feyenoord en Sparta werd eigenlijk nooit spannend. Feyenoord opende messcherp en Sparta vertoonde juist het tegenovergestelde gedrag. De 2-0 viel al na elf minuten en toen leek Sparta al op het spoor te zijn gaan zitten om de score zo laag mogelijk te houden in de Kuip. De 1-0 kwam op naam van Orkun Kökçü die via Bart Vriends de bal achter Maduke Okoye schoot. De international van Nigeria mocht zichzelf de tweede Feyenoord-treffer aanrekenen omdat hij uitgleed op het moment dat Alireza Jahanbakhsh het zestienmetergebied indook. De Iraniër, die ook wel erg veel ruimte kreeg van Vriends, had geen enkele moeite om de 2-0 op het scorebord te prikken.

Feyenoord deed vervolgens wat het wilde in een derby waarin Sparta nimmer de indruk wekte dat het alle zeilen aan het bijzetten is om uit de degradatiezone te klimmen. De Kuip was gestart met een klaterend applaus als eerbetoon voor de recent overleden clubicoon Wim Jansen. Maar het werd toch al een middag van applaudisseren. Voor Guus Til bijvoorbeeld die optimaal profiteerde van het feit dat Serdar Gözübüyük de voordeelregel hanteerde. De aanvallende middenvelder die normaal gesproken na het seizoen de Kuip verlaat om zich weer bij Spartak Moskou te melden, vuurde soepel lang Okoye: 3-0.

Volledig scherm Orkun Kökcü. © Pro Shots / Stanley Gontha

Toen Vriends vervolgens op de bal leek ter gaan liggen om op die manier Til de mogelijkheid te geven om zijn dertiende seizoenstreffer aan te tekenen, was het voor Henk Fraser en zijn spelers aftellen naar het einde. Til is door zijn treffers zelfs topscorer van de eredivisie. Slot bracht een kwartier voor tijd Patrik Walemark, Jens Toornstra en Jorrit Hendrix binnen de lijnen. De Zweed Walemark en Hendrix debuteerden voor Feyenoord.

Feyenoord verkleinde het gat met nummer twee PSV tot één puntje. De jacht op de voorronde van de Champions League is geopend door de Rotterdammers, die zich een hele week kunnen voorbereiden op de uitwedstrijd tegen RKC. Een tegenstander die de Rotterdammers in deze vorm opzij moeten kunnen zetten, al bleef de ploeg uit Waalwijk eerder dit seizoen keurig overeind (2-2) in de Kuip.

Volledig scherm Guus Til maakte de 3-0 en 4-0. © Pro Shots / Stanley Gontha

Volledig scherm Jorrit Hendrix maakte net als Patrick Walemark zijn debuut in het shirt van Feyenoord. © Pro Shots / Stanley Gontha

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.