Feyenoord neemt clubloze Leroy Fer mee op trainingskamp

Fer is een product van de jeugdopleiding van Feyenoord. Zo stroomde hij door naar de hoofdmacht, waarvoor hij op 17-jarige leeftijd debuteerde en later meer dan 100 wedstrijden speelde. Bovendien groeide hij in deze periode uit tot international in het Nederlands elftal.



In 2011 verruilde Fer Rotterdam voor 5 miljoen euro voor Enschede en FC Twente. Twee jaar later vertrok hij naar Engeland, waar hij via Norwich City bij Queens Park Rangers terechtkwam. Die club stalde hem aan het begin van 2016 in Wales bij Swansea City, dat hem later dat jaar permanent inlijfde.



Feyenoord en Fer benadrukken op de clubwebsite dat er op dit moment niet gesproken wordt over een contract.