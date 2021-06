Feyenoord niet langs AA Gent in eerste oefenwedstrijd onder Arne Slot

Feyenoord speelde nog zonder de Noorse aanwinst Marcus Holmgren Pedersen, terwijl Guus Til en Francesco Antonucci wel van de partij waren. Na een doelpuntloze eerste helft zagen zij hoe Tarik Tissoudali, voormalig speler van onder meer Telstar, SC Cambuur, VVV-Venlo en De Graafschap, profiteerde van een foutje van Achraf El Bouchataoui.



Niet veel later was het een andere invaller, Naoufal Bannis, die Feyenoord weer naast AA Gent bracht. Die 1-1 was direct ook de eindstand van Feyenoord tegen de nummer zeven van het afgelopen seizoen in België. Feyenoord probeerde met name in de eerste helft hoog druk te zetten, waarmee voorzichtig een eerste hand van Slot zichtbaar werd.



Volgende week oefent Feyenoord tegen AEK Athene.



Opstelling eerste helft: Bijlow; Hall (31. Owusu), Fer, Senesi, Malacia; Toornstra, Burger, Til; Antonucci, Linssen, Sinisterra.

Opstelling tweede helft: Remie; Valk, Skogen, Hendriks, Haps; El Bouchataoui, Diemers, Hartjes; Azarkan, Vente (78. Milambo), Bannis.