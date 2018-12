Feyenoord onder hoogspanning voor bekerduel met FC Utrecht

En weer is het vanavond alles of niets bij Feyenoord. Hoewel het eigenlijk veel meer het laatste is dan het eerste. Als de Rotterdammers inderdaad FC Utrecht in de Kuip vloeren in de achtste finale van het bekertoernooi, is er uiteraard nog geen sprake van ‘alles’. Dan zit Feyenoord in de kwartfinale van het toernooi, niet meer en niet minder. En dan heeft de club nog uitzicht op weer een prijs.