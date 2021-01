Feyenoord op gelijke hoogte met Ajax in aanloop naar Klassieker

Advocaat zal nog wel wat willen puzzelen met zijn formatie voor de kraker over vier dagen in Amsterdam. Of Lucas Pratto mag beginnen, is bijvoorbeeld nog maar afwachten. De Argentijn kreeg tege PEC drie kansen om zijn eerste treffer in Rotterdamdse dienst te maken, maar het lukte de ervaren spits niet om keeper Michael Zetterer. Vooral zijn vallende kopbal een kwartiertje na rust had voor iemand met zijn kopkracht een treffer moeten zijn. Zetterer tikte de hoog ingeknikte bal soepel uit zijn doel.



Het moet Advocaat in die fase nerveus hebben gemaakt. In eigen stadion bleef Feyenoord dit seizoen immers al in gebreke tegen FC Twente, Sparta, Heracles Almelo en FC Utrecht. De wedstrijd tegen PEC Zwolle moest hoe dan ook worden gewonnen. Nadat Sinisterra de ban had gebroken, bleef het nog lang spannend. Advocaat bracht Nicolai Jorgensen voor Pratto en zag dat PEC Zwolle via invaller Immanuel Pherai een fraaie kans op de gelijkmaker liet liggen.



Zoals wel vaker dit seizoen moest Feyenoord tot diep in de slotfase knokken voor de punten, maar de driepunter en de stap naar de plek twee vergoedde veel.