Feyenoord overtreft verwachtingen Arne Slot: ‘Ik moest echt even bijkomen’

,,We lieten een paar kansen op 3-0 liggen en dan wordt het 2-2. Je zou kunnen zeggen: jammer dat we niet met grote cijfers hebben gewonnen, maar op sommige momenten zijn we ook goed weggekomen, we moeten wel realistisch blijven.”

Slot sprak van een ,,prima uitgangspositie” waarmee zijn ploeg volgende week naar Marseille afreist. ,,Zeker gezien deze tegenstander met zo veel kwaliteiten. Maar dat is logisch op dit niveau. Laten we het er op houden dat we nu 50 procent kans hebben om de finale te bereiken. We hebben zo’n geweldig publiek. Het was in deze wedstrijd niet moeilijk om maar te blijven gaan. Dat moet volgende week ook weer in Marseille. Maar we hebben in Europese uitwedstrijden al bewezen dat we dat kunnen. Tegen zo’n goede ploeg als Marseille hebben we dit seizoen nog niet gespeeld in Europa.”