Feyenoord pakt met hangen en wurgen punt bij FC Groningen

In de eerste helft gaf de Rotterdamse ploeg eigenlijk maar één kans weg, het schot van Ajdin Hrustic kwam via de paal in de handen van Kenneth Vermeer terecht. Feyenoord was zelf ook niet al te gevaarlijk, maar de 0-1 was een vlijmscherpe counter. Via Toornstra en Larsson kwam de bal bij Sinisterra die alleen voor Sergio Padt uiterst koel bleef.



Feyenoord koesterde de voorsprong, bleef na rust vooral op eigen helft hangen maar incasseerde toch de 1-1. Jens Toornstra wilde de bal wegwerken uit het eigen zestienmetergebied, lette alleen op de bal en raakte Mike Te Wierik. Jeroen Manschot gaf een strafschop.