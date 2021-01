Feyenoord plaatst zich voor kwartfinale na moeizame zege op Heracles

Heracles kreeg na 10 seconden spelen al een enorme kans op de 0-1, maar Nick Marsman kon met zijn voet redden op het schot van Delano Burgzorg. In de rebound scoorde Silvester van der Water vervolgens nog wel bijna, maar Feyenoord kwam met de schrik vrij na een belabberde start van het duel. Toch kwam Heracles na 33 minuten op een verdiende voorsprong. Nu was het wel raak voor Burgzorg, die ontsnapte aan de buitenspel en in een leeg doel kon scoren nadat hij Marsman passeerde. Heracles verdiende het om met een 0-1 voorsprong de rust in te gaan, maar de ploeg van Frank Wormuth gaf de voorsprong in de extra tijd van de eerste helft nog weg. Luis Sinisterra kreeg de bal met een beetje geluk voor zijn voeten na een vrije trap van Steven Berghuis en schoot raak.

Toch was Dick Advocaat duidelijk niet tevreden over de eerste helft, want Orkun Kökçü (terug van een blessure) en Lucas Pratto (ook in vierde duel geen goal) werden vervangen door Ridgeciano Haps en Bryan Linssen. Met die twee invallers begon Feyenoord duidelijk beter en energieker aan de tweede helft. Haps raakte in de 50ste minuut nog de lat na een uithaal met rechts, maar drie minuten later was het wel raak voor Linssen met een schot in de korte hoek na een goede snelle aanval door het midden.