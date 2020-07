Feyenoord presenteert nieuwe thuisshirt

Berghuis even opgenomen in ziekenhuis vanwege problemen met ademen

13 juli Aanvoerder Steven Berghuis van Feyenoord heeft vorige week even in een ziekenhuis gelegen. De aanvaller van de Rotterdamse eredivisieclub is inmiddels weer thuis. Berghuis had een luchtweginfectie. Daardoor had hij problemen met ademhalen. Er is geen sprake van corona.