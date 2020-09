Feyenoord presenteert retroshirt ter ere van wereldbeker

Reportage Profvoet­bal in tijden van corona: ‘Weet jij waar het draaiboek van de wedstrijd ligt?’

7 september Het profvoetbal heeft het zwaar in tijden van corona. Er is nóg minder geld, supporters en sponsors ontvangen is haast onmogelijk en zicht op de ommekeer is er vooralsnog niet. Ook bij FC Eindhoven zijn de zorgen groot. ,,Dit moet niet nog een jaar duren; dan hebben we echt een probleem.”