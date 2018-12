Feyenoord-PSV, ook heel speciaal voor de keepers

Bijlow vs ZoetFeyenoord-PSV heeft vanmiddag meerdere verhalen. Zo is er het duel der keepers. Justin Bijlow (Feyenoord) was in augustus de held in de Johan Cruijff-schaal en Jeroen Zoet (PSV) speelde een hoofdrol in het voorjaar van 2017.

Door Mikos Gouka en Maarten Wijffels



Justin Bijlow was de held van Feyenoord tijdens de Johan Cruijff Schaal aan het begin van dit seizoen. Hij was in de strafschoppenserie de man die Feyenoord aan de eerste prijs van het seizoen hielp. De jonge doelman, die in de Kuip zo wordt geprezen om zijn volwassenheid, wenste er in aanloop naar een nieuwe confrontatie met PSV niet bij stil te staan.

,,Ik heb er deze week zelfs niet eens aan gedacht’’, zegt Bijlow. ,,Echt niet. Het was mooi, maar het is verleden tijd. Het gaat om de wedstrijd zondag.’’



De tweede competitietopper voor Feyenoord dit seizoen is voor Bijlow meteen ook een mooie revanche voor zijn optreden in de Arena. Daar liet hij een bal over de doellijn glippen tegen Ajax. Bijlow beseft het, maar is ook daar niet echt mee bezig. ,,Ik was best stabiel tot ik met Jong Oranje tegen Schotland en met Feyenoord tegen Ajax twee fouten maakte’’, zegt Bijlow. ,,Ja, grote fouten. Daarna heb ik de draad volgens mij wel weer opgepakt.’’

Quote Wat het meest ideaal is: je komt met een schreeuw je doel uit en plukt de bal. Dat geeft zo’n kick! Jeroen Zoet Volledig scherm Justin Bijlow heeft de strafschop gestopt van Jorrit Hendrix. © ANP

En dat laatste klopte want tegen Heracles en FC Groningen was de keeper één van de beste spelers bij de Rotterdammers. En in beide wedstrijden incasseerde hij geen tegentreffer. Dat hij af en toe een fout maakt, hoort bij zijn leeftijd, zeggen ervaren keepers. Al gaf Bijlow al vaker aan dat hij dat een te makkelijk excuus vindt. ,,Keepen is zeker een ervaringsvak. Maar ik maak die fouten uiteraard liever niet. Na Ajax uit heb ik er één nacht van wakker gelegen en de draad daarna weer opgepakt.’’

Zondag is het ook een duel met Jeroen Zoet. De doelman van PSV staat in de pikorde van Oranje nog boven Bijlow voor voorlopig een rol als reservekeeper. ,,PSV heeft goede spelers, dat is duidelijk. Maar die hebben wij ook. We willen het in onze eigen Kuip gewoon laten zien. Los van de ranglijst, we willen gewoon van de koploper winnen.’’

Jeroen Zoet heeft alles wel zo’n beetje meegemaakt met PSV op bezoek in de Kuip. Hij verloor er kansloos, won er glorieus, maakte er schitterende reddingen en werd ook een keer wereldnieuws bij zijn veelbesproken eigen doelpunt in 2017. Hij stopte toen bij een gelijke stand een bal vóór de doellijn, maar hij trok ‘m bij het opstaan onbewust achter de lijn, waarna de doellijntechnologie onverbiddelijk afging: goal! En meteen de winnende treffer voor Feyenoord.

Volledig scherm Keeper Jeroen Zoet van PSV trekt de bal zelf over de doellijn, waarna het doelpunt na doellijntechnologie werd goedgekeurd. © ANP

Dat Zoet ook dit seizoen weer Feyenoord – PSV speelt is zijn eigen bewuste keuze. Hij dacht na over de stap naar het buitenland, maar besefte dat hij in Eindhoven weet wat hij heeft: een onbetwiste status als nummer 1 en het perspectief van altijd om de landstitel spelen en, zoals nu, deelname aan de Champions League. Op dat allerhoogste podium kende hij de afgelopen maanden één uitgesproken slechte avond (Inter-thuis, blunder bij de winnende 1-2 van Mauro Icardi) en één uitgesproken topwedstrijd. Dat was Spurs-uit, toen hij door de UEFA werd genomineerd voor beste CL-speler van de week.

Een rechtstreeks duel met de veel jongere Justin Bijlow vecht hij vandaag uiteraard niet uit, maar iedereen kijkt wel naar de beide reservekeepers van Oranje en hun invloed op de wedstrijd. Geeft de veel ruimere ervaring van Zoet de doorslag? Hij vertelde twee jaar terug eens hoe het voor een keeper werkt bij een topper in de Kuip: ,,Je moet hopen dat er snel een spelsituatie komt waarin jij jouw ploeg een lekkere start van een wedstrijd kunt bezorgen,’’ aldus Zoet. ,,Wat het meest ideaal is: in de beginfase een voorzet van ver, je komt met een schreeuw je doel uit en plukt meteen hoog boven iedereen de bal. Dat geeft zo’n kick! Een machtig gevoel.’’

Feyenoord-PSV wordt om 14.30 uur afgetrapt. De wedstrijd, en alles daaromheen, is vanaf 12.30 uur te volgen in ons liveblog.