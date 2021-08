Feyenoord rekent in uitzinnige Kuip af met Go Ahead Eagles

Feyenoord pakte ook in de tweede competitiewedstrijd de volle buit. In de Kuip won de ploeg verdiend van Go Ahead Eagles (2-0), al was het dit keer niet zo sprankelend als de laatste weken. De treffer van Bryan Linssen, ruim voor tijd, zorgde voor opluchting. Zijn tweede treffer, een schitterende goal van afstand in de bovenhoek, voor euforie. De fraaie kopbal van de aanvaller tegen de paal had hem zelfs nog bijna een hattrick opgeleverd.

Door Mikos Gouka



Er waren twee minuten na rust gespeeld en Guus Til zag zijn poging na een voorzet van Marcus Pedersen over worden getikt door keeper Warner Hahn. De aanvallende middenvelder van Feyenoord spoorde na zijn gemiste kans het publiek achter het doel aan met een gebalde vuist in de lucht. Feyenoord ging de laatste weken als een stoomwals over Luzern. IF Elfsborg en Willem II, maar promovendus Go Ahead Eagles vormde een taai collectief in de Kuip. De ploeg uit Deventer zag een Feyenoord tegenover zich dat niet zo energiek leek als donderdagavond tegen de nummer vier van Zweden. Bovendien gaven de Rotterdammers meer kansen weg dan in de laatste kwalificatieronde van de Conference League.

Eagles kwam tweemaal dicht bij een treffer. Bij de eerste poging ontdeed Martijn Berden zich op de achterlijn van invaller Wouter Burger. Zijn voorzet op spits Isac Lidberg werd vakkundig geblokt door Gernot Trauner, de rebound van Philippe Rommens leverde eveneens geen openingstreffer op.



Later kreeg Luuk Brouwers na een aanval die hij zelf keurig had opgezet nog een mogelijkheid, maar ook dit keer sloeg Eagles niet toe. Uiteraard kreeg Feyenoord ook kansen. Maar Warner Hahn was op zijn post bij een venijnige kopbal van Burger terwijl een poging van Til werd geblokt.

Burger was al na zes minuten binnen de lijnen gekomen omdat Marcos Senesi naar zijn lies had gegrepen. De Argentijn werd meteen ingeruild in de hoop dat de schade mee zal vallen. Verder werd de eerste helft in de Kuip vooral gekenmerkt door protesten tegen minister Hugo de Jonge, die vindt dat voetbalsupporters op hun stoeltje moeten blijven zitten. De aanhang van Feyenoord ontrolde een spandoek met de tekst ‘Hugo, zitten en muil houden’. Vervolgens werd het ‘ga staan als je voor Feyenoord bent’ luidkeels ingezet en de Eagles-aanhang haakte gretig in met ‘Hugo, hou je bek’.

Na de pauze kreeg Til twee kansen op de openingstreffer, maar de aanvallende middenvelder sloeg niet toe. Dat deed Bryan Linssen wel. De kleine spits tikte een rebound binnen nadat Hahn een schot van Luis Sinisterra niet onder controle had gekregen.



Het zorgde uiteraard voor opluchting. Feyenoord had met nog een halfuur op de klok de gewenste marge en Eagles had niet de kracht om de Rotterdammers meteen achteruit te dwingen. Slot stak de drie punten in zijn binnenzak. Dat de buit, na tweemaal Luzern, Willem II en IF Elfsborg eens niet ver voor het eindsignaal maar pas twee minuten voor tijd, zal hem verder waarschijnlijk een zorg zijn.

