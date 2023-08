Feyenoord speelt frustraties van zich af en haalt uit tegen Almere City

met videoFeyenoord boekte de eerste overwinning van het seizoen. De ploeg van Arne Slot had meer last van de regen en onweer dan met Almere City (6-1). Ook Mats Wieffer liet weer zien waar hij allemaal toe in staat is.

Met een klaterend applaus ging Mats Wieffer diep in de tweede helft naar de zijkant om plaats te maken voor Ramiz Zerrouki. De international begon moeizaam aan het seizoen, leek zichzelf een vormcrisis aan te praten, maar tegen Almere City was het gevoel alweer heel anders.

Trainer Arne Slot zegt zo vaak dat ‘de tegenstand in ogenschouw genomen moet worden’. En Almere City was bepaald niet indrukwekkend in de Kuip. Dat was Wieffer ook niet, af en toe verdween de bal zomaar weer in de voeten van de tegenstander. Maar zijn doelpunt na rust, een schitterende volley langs keeper Nordin Bakker uit een voorzet van Calvin Stengs, gaf hem weer wat kleur op de wangen.

Volledig scherm Calvin Stengs. © Pro Shots / Mischa Keemink

Met nog één competitiewedstrijd voor de interlandbreak waarin de Feyenoorder hoopt op speeltijd tegen Griekenland én Ierland was de treffer en het betere optreden in vergelijking met de eerste twee duels een welkome opsteker.

Almere City lag eigenlijk al na drie minuten op de knieën. De promovendus zag een steekballetje van Quinten Timber voor de voeten belanden van spits Santiago Giménez, die de bal keurig achter keeper Nordin Bakker in het doel liet verdwijnen.

Regenbui met onweer

Een regenbui met onweer zorgde voor een noodzakelijk oponthoud. Arbiter Bas Nijhuis dirigeerde de spelers voor lange tijd naar binnen. Almere City kon zich nog een keer instellen op de aanvalsgolven van Feyenoord, maar al snel was het weer bingo voor de ploeg van Arne Slot.

Calvin Stengs koos voor de lage teruggetrokken voorzet, een optie waar Feyenoord veel vaker gebruik van maakt. Igor Paixão schoof de bal vervolgens loepzuiver langs Bakker in de hoek: 2-0.

Gernot Trauner zette Lutsharel Geertruida alleen voor diezelfde keeper en de verdediger rondde bekwaam af. Het publiek in de kletsnatte Kuip veerde nog op bij een schot van Mats Wieffer tegen de lat, terwijl Almere City een reuzenkans kreeg maar spits Thomas Robinet schoof de bal voorlangs het doel van Timon Wellenreuther.

Volledig scherm Lutsharel Geertruida. © Pro Shots / Kay Int Veen

Na de pauze was het voor de bezoekers uiteraard een kwestie van een forse nederlaag voorkomen. Feyenoord wilde na de moeizame start met tweemaal een gelijkspel tegen Fortuna Sittard en Sparta nog wel het gaspedaal intrappen. En dat gebeurde. Mats Wieffer schoot een voorzet van Calvin Stengs hard langs Bakker: 4-0. En Giménez verdiende even later een strafschop die hij zelf onberispelijk benutte: 5-0.

De Mexicaan schoot later nog in kansrijke positie over waar ploeggenoot Geertruida ook al een keer de paal had geraakt vanuit een afstandsschot. Almere City liet het volle uitvak nog ontploffen van vreugde toen Jochem Ritmeester van de Kamp kort voor tijd raak schoot. De laatste goal kwam echter op naam van Quinten Timber, die de eindstand op 6-1 bepaalde.

Komende zondag wacht voor Feyenoord de uitwedstrijd tegen FC Utrecht, de club die met drie nederlagen op een rij dramatisch aan het seizoen is begonnen. De Rotterdammers kunnen de crisis in de Galgenwaard compleet maken. Feyenoord won voor het eerst en zal de lijn door willen trekken. Met de Tsjech Ondrej Lingr en de Kroaat Luka Ivanusec bij de wedstrijdselectie heeft Slot opeens volop keuze.

De aankopen verschenen voor de wedstrijd alvast zwaaiend op het veld van de Kuip om de aanhang te groeten. Vanaf de tribune zwaaide onder andere Clyde Best terug. De spits die in de jaren zeventig kort voor de Rotterdammers speelde, was te gast in de Kuip. Van de spits uit Bermuda wordt een documentaire gemaakt.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft 6-1 GOAL van Quinten Timber! 5-1 GOAL van Jochem Ritmeester van de Kamp! Een eretreffer voor Almere City. Feyenoord grijpt niet goed in, waardoor Ritmeester van de Kamp raak kan schieten in de rechteronderhoek. Geertruida haalt uit van een metertje of twintig, maar ziet zijn schot anderhalve meter over gaan. Hancko combineert met Timber en haalt uit. Het schot van de linkspoot komt echter recht in de handen van Bakker. Goede actie en steekpass van Zerrouki, die Sauer bereikt. De jonge aanvaller dribbelt zijn tegenstander voorbij en zoekt de korte hoek, maar Bakker is alert. Rajiv van La Parra wordt vervangen door Yoann Cathline Thomas Robinet wordt vervangen door Kornelius Hansen Théo Barbet wordt vervangen door Christopher Mamengi Quilindschy Hartman wordt vervangen door Gjivai Zechiël Opnieuw mist Giménez. De spits komt oog in oog met Bakker en zoekt met rechts de verre hoek, maar het schot van de Mexicaan wordt gekeerd. Duijvestijn ziet dat Wellenreuther ver voor zijn doel staat en probeert het van eigen helft, maar de poging van de middenvelder gaat ruim naast. Aan de andere kant van het veld faalt Giménez oog in oog met de doelman. Stengs haalt de trekker over in een poging zijn eerste goal voor Feyenoord te maken, maar de linkspoot stuit op Bakker. Igor Paixão wordt vervangen door Ayase Ueda Mats Wieffer wordt vervangen door Ramiz Zerrouki 5-0 GOAL (Penalty) van Santiago Giménez! Daar is de tweede treffer van de middag van Giménez. De Mexicaanse aanvaller kiest vanaf elf meter de rechterhoek, terwijl Bakker naar links duikt. Feyenoord laat geen spaan heel van Almere. De bal gaat op elf meter! Giménez wordt in de zestien neergehaald door Duijvestijn en mag aanleggen voor een penalty. Álvaro Peña wordt vervangen door Jochem Ritmeester van de Kamp Yankuba Minteh wordt vervangen door Leo Sauer Gernot Trauner wordt vervangen door Thomas Beelen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

