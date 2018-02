Feyenoord sterk tegen PSV, maar spits Jørgensen snakt naar doelpunten

In speelronde 25 van de eredivisie zijn de belangen weer groot, zowel bovenin als onderaan de ranglijst. Ajax kan zich in de titelrace geen puntenverlies meer veroorloven, terwijl Sparta hoopt te stunten tegen PSV. Dit zijn de mooiste statistieken van wedstrijden van komend weekend via statistiekenbureaus OPTA en Gracenote.

Feyenoord - PSV Eindhoven (zondag 14.30 uur)

Feyenoord won zes van de laatste zeven thuiswedstrijden tegen PSV in de eredivisie. Bovendien versloeg de regerend landskampioen de koploper op 31 januari nog met 2-0 in De Kuip in de kwartfinale van de KNVB-beker. PSV won op 17 januari 2016 met 0-1 door een doelpunt van Héctor Moreno. Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen komt dit seizoen een stuk lastiger tot scoren dan vorig seizoen, toen hij topscorer van de eredivisie werd met 21 treffers. Nu staat hij op zeven treffers na negentien competitieduels. De Deen is al zes duels op rij niet direct betrokken bij een competitietreffer. Dit is de langste reeks improductieve reeks voor de Deen in clubverband sinds de start van het seizoen 2014/2015, toen hij zeven duels op rij geen doelpunt maakte of assist gaf in het shirt van zijn vorige club FC Kopenhagen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD

FC Groningen - NAC Breda (vrijdag 20.00 uur)

NAC won de onderlinge ontmoeting eerder dit seizoen in Breda met 2-1, maar versloeg FC Groningen nooit eerder tweemaal in één eredivisieseizoen. Na zes wedstrijden in 2018 wacht FC Groningen nog altijd op de eerste overwinning van dit jaar.

Volledig scherm Opstelling NAC. © AD Volledig scherm Opstelling FC Groningen. © AD

AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam (zaterdag 18.30 uur)

AZ heeft de laatste 22 wedstrijden tegen Sparta, uit en thuis, in de eredivisie niet verloren: 17 keer winst en vijf keer gelijk. Dit is de langste reeks ooit van de Alkmaarders tegen één specifieke club. AZ scoorde in de laatste tien thuiswedstrijden tegen Sparta liefst 26 keer, terwijl de Alkmaarders slechts twee tegentreffers kregen. Wout Weghorst maakte dit seizoen drie van zijn tien doelpunten in het AFAS Stadion, slechts één meer dan Fred Friday, die momenteel wordt verhuurd door AZ aan Sparta.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD

Heracles Almelo - PEC Zwolle (zaterdag 19.45 uur)

Heracles won de laatste drie thuiswedstrijden tegen PEC Zwolle en hield daarin bovendien telkens de nul. De laatste Zwolle-speler die scoorde in Almelo was Guyon Fernandez op 10 augustus 2013. Heracles staat op een twaalfde plaats en moet nog naar beneden kijken, maar de ploeg van John Stegeman doet het dit seizoen wel goed in thuisduels. Alleen PSV (34) en Ajax (30) pakten dit seizoen meer punten in thuiswedstrijden dan Heracles: 24, net als Feyenoord.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles Almelo. © AD

sc Heerenveen - Excelsior Rotterdam (zaterdag 19.45 uur)

Heerenveen won zeven van de acht thuisduels met Excelsior in de Eredivisie en scoorde in al deze wedstrijden telkens minimaal twee keer (21 goals in totaal). Stijn Schaars is dit seizoen weer een belangrijke schakel bij de Friezen. Hij verstuurde dit seizoen al 1499 passes. Alleen AZ-middenvelder Stijn Wuytens (1587) verstuurde er meer.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Excelsior. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling sc Heerenveen. © AD

VVV-Venlo - Vitesse (zaterdag 20.45 uur)

In de laatste acht wedstrijden kwam VVV slechts eenmaal tot meer dan één doelpunt, maar bleef het desondanks in zeven van die acht duels ongeslagen: vier keer winst, drie keer gelijk. De Duitse aanvaller Lennart Thy was bij zes van de laatste zeven goals van VVV betrokken: vier goals en twee assists. Vitesse incasseerde dit seizoen liefst 68 procent van de tegentreffers in de tweede helft, het hoogste percentage van alle achttien clubs in de eredivisie.



Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV-Venlo. © AD

Ajax - ADO Den Haag (zondag 12.30 uur)

De laatste ADO-speler die scoorde in de Amsterdam Arena was Tom Beugelsdijk op 13 april 2014, toen Ajax met 3-2 won. Daarna won Ajax in eigen stadion nog met 1-0, 4-0 en 3-0 van ADO. Ajax tegen ADO is ook een wedstrijd met een botsing van stijlen. Ajax is dit seizoen de ploeg met de meeste korte passes (91% van de passes), terwijl ADO Den Haag juist het vaakst een lange pass hanteert (22% van de passes).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD

Willem II - Roda JC (zondag 14.30 uur)

In Tilburg wordt zondagmiddag een heet potje verwacht na de veelbesproken kwartfinale van de KNVB-beker van vorige maand. Roda JC won van geen club meer uitduels in de eredivisie dan van Willem II: 12. De Tilburgers wonnen slechts één van de laatste tien eredivisiewedstrijden (drie keer gelijk en zes keer verlies), ondanks dat de Tricolores in zes van deze duels het openingsdoelpunt maakten.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Roda JC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD

FC Utrecht - FC Twente (zondag 16.45 uur)

FC Utrecht won de laatste drie thuiswedstrijden met FC Twente in de eredivisie. Nog nooit won Utrecht vier thuisduels op rij van de Tukkers. We mogen zondagmiddag in ieder geval spektakel verwachten bij de laatste wedstrijden van speelronde 25. De laatste vijftien ontmoetingen in de competitie tussen Utrecht en Twente leverden liefst 55 doelpunten op (35 van Twente, 20 van Utrecht), een gemiddelde van 3,7 goals per wedstrijd.