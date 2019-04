Feyenoord twee duels zonder Jørgensen, boete voor Clasie

Frenkie de Jong ‘gewoon’ mee naar Turijn

14 april Ajax hoopt dat Frenkie de Jong dinsdag klaar is voor de kraker tegen Juventus in de kwartfinale van de Champions League. De middenvelder vliegt morgen ‘gewoon’ mee met de selectie naar het Italiaanse Turijn. Daar zal moeten blijken of De Jong definitief fit genoeg is om te spelen.