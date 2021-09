Feyenoord-verdediger Geertruida in voorselectie Jong Oranje

In totaal heeft Van de Looi 33 spelers opgenomen in zijn voorlopige selectie. Hij maakt volgende week vrijdag de definitieve selectie bekend. Van de Looi moet tien spelers laten afvallen.

Jong Oranje komt op 8 oktober in de EK-kwalificatiereeks in actie tegen Zwitserland, in Lausanne. Vier dagen later is Jong Wales in Nijmegen de tegenstander.