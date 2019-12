Feyenoord vergroot crisis dolend PSV door hattrick Berghuis

Met een 3-1 winst heeft Feyenoord de jacht op plek vier in de eredivisie ingezet. PSV verloor wederom en waar ze in Eindhoven snakken naar de winterstop, krijgt Feyenoord steeds meer vorm.

Door Mikos Gouka



Het Legioen van Feyenoord danste en sprong van vreugde. Mark van Bommel moest ‘zijn rotzooi meenemen’ en ‘zijn been breken’. PSV stond ruim voor tijd al met 3-0 achter en de aanhang van Feyenoord was er wel gerust op. De belangrijke slotweek van het kalenderjaar, met donderdag Cambuur voor de beker en zondag FC Utrecht uit, kon nauwelijks beter beginnen. Niet dat Feyenoord er een voetbalshow van maakte, dat zeker niet. Maar Dick Advocaat heeft een vechtploeg van de Rotterdammers gemaakt. PSV wist wat het kon verwachten, maar bleef het antwoord schuldig, zoals wel vaker op bezoek in de Kuip.

Allereerst omdat ze in de openingsfase verzuimden de 0-1 te maken. Later om via Donyell Malen de aansluitingstreffer (2-1) te maken en weer iets later toen Steven Bergwijn de kans liet liggen op 3-1. Feyenoord was een stuk effectiever en dat was eerder dit seizoen wel anders.



Strafschoppen

De 1-0 was zeer fraai. Luis Sinisterra gaf de voorzet en Steven Berghuis liet verdediger Olivier Boscagli zien wat het verschil is tussen willen winnen en echt willen winnen. De aanvoerder van Feyenoord kroop voor hem en knikte fraai raak. Berghuis verdubbelde voor rust de score uit een strafschop. Sinisterra was Denzel Dumfries kwijt en de international pakte de prima spelende Colombiaan vast. Arbiter Bas Nijhuis weer naar de stip en Berghuis bleef koelbloedig. Dat bleef hij ook na rust toen Feyenoord weer een strafschop kreeg daarmee een hattrick achter zijn naam plaatsend.

Volledig scherm Denzel Dumfries veroorzaakt een strafschop in duel met Luis Sinisterra. © BSR Agency

Advocaat klapte in de slotfase voor zijn spelers, trots op het feit dat Feyenoord letterlijk alles had gegeven. Spits Nicolai Jørgensen staat misschien wel symbool voor het huidige Feyenoord. De Deen deed niet veel goed, maar aan inzet geen gebrek. Twee kansen op 4-0 liet de aanvaller liggen, maar de trouwe aanhang nam het niets kwalijk en scandeerde als vanouds luidkeels zijn naam. Dit Feyenoord werd tegen PSV gedragen door jonge twee jonge Zuid-Amerikanen Luis Sinisterra en Marcos Senesi, door de trefzekerheid van Berghuis, de kracht van Leroy Fer en het overzicht van Orkun Kökcü.

Het gat met PSV, dat van de laatste twaalf duels er slechts eentje won, is nog maar drie punten. De Eindhovenaren kwamen nog op 3-1 door invaller Gaston Pereiro, maar daar bleef het bij. Advocaat denkt dat twee nieuwe spelers de ploeg snel naar een hoger plan kunnen tillen. Dat is na de winst tegen PSV voorlopig plek nummer drie. Of die ploeg door aankopen nog op het juiste spoor is te zetten, is de grote vraag.