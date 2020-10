Feyenoord verlengt contract shirtsponsor en krijgt nieuw Europees shirt

De supporters van Feyenoord kunnen vanaf donderdag alvast wennen aan de verandering. Tijdens de minimaal zes Europa League wedstrijden en de duels in het KNVB bekertoernooi speelt Feyenoord al met de nieuwe naam op het shirt.

Joris van Dijk, commercieel directeur van Feyenoord: ,,Wij zijn bijzonder verheugd dat we, in deze financieel moeilijke tijd, zo’n trouwe partner hebben gevonden. De reden voor de verlenging van het contract zijn de geweldige resultaten die wij in het eerste jaar partnership met Droomparken hebben behaald.”