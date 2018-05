Feyenoord verlengt met assistent Jean-Paul van Gastel

Van Gastel maakt sinds 2011 deel uit van de technische staf van Feyenoord, waar hij tussen 1996 en 2001 actief was als speler. De afgelopen drie seizoenen was hij assistent van Giovanni van Bronckhorst, eerder van Fred Rutten en Ronald Koeman.

,,We zijn nog steeds zeer tevreden over de belangrijke rol die Jean-Paul van Gastel binnen deze technische staf inneemt. Ook voor de continuïteit zijn we erg blij dat er met hem en Giovanni van Bronckhorst al jaren twee oer-Feyenoorders in de trainersstaf zitten. Bovendien blijft Jean-Paul dagelijks zijn waarde als uitstekende veldtrainer bewijzen", laat technisch directeur Martin van Geel weten op de clubwebsite van Feyenoord.

Trots

,,Wat mij blijft boeien is dat ik hier speler ben geweest, jeugdtrainer ben geweest. Wat mij fascineert is om deze club verder te brengen en mezelf te ontwikkelen. Elke hoofdtrainer vraagt iets anders van je en dat daagt mij uit", aldus Van Gastel zelf. ,,Het geeft mij steeds weer een gevoel van trots als ik kijk naar de stappen die op alle terreinen gemaakt zijn nadat de club in een moeilijke periode zat. Ik ben vooral erg tevreden over de vele jeugdspelers die de afgelopen jaren gedebuteerd hebben in Feyenoord 1