Feyenoord verlengt met Jens Toornstra

Tevens hebben de club en de speler de intentie uitgesproken dat Toornstra na zijn voetbalcarrière aan de club verbonden blijft.



,,Met zijn ervaring en prestaties kan hij inmiddels als een van de routiniers worden gezien”, aldus technisch directeur Sjaak Troost. ,,Dat maakt hem een van de ervaren krachten waar ook de jongere spelers in onze selectie zich aan op kunnen trekken. Jens is daarnaast natuurlijk een echte Feyenoorder geworden en het is mooi dat we na zijn carrière gaan kijken of hij voor de club behouden kan blijven.”



Vorige week werd al een akkoord bereikt met Nicolai Jørgensen over een verblijf tot 2022.