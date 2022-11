Feyenoord verslaat Excelsior overtuigend en gaat als 'winterkampioen' het WK in

De weg naar de finish is nog heel lang (twintig wedstrijden), maar Feyenoord is de komende maand wel koploper in de eredivisie. Na het geklungel van Ajax en PSV hebben de Rotterdammers na de 5-1 winst tegen Excelsior een gaatje geslagen.

Door Mikos Gouka



‘Wij staan bovenaan, wij staan bovenaan’ klonk het in de Kuip. De Rotterdammers hoopten met een vrijwel volledig nieuw elftal voor de winterstop vooral de schade beperkt te kunnen houden, maar nu de WK-break is aangebroken moet niet Feyenoord in de achtervolging, maar zijn Ajax en PSV de jagers.



De start van de Rotterdamse derby, na een indrukwekkende minuut stilte voor de zaterdag op 91-jarige leeftijd overleden topscorer aller tijden Cor van der Gijp, was er voor Arne Slot eentje om van te gruwelen. Marouan Azarkan, contractspeler van Feyenoord, vond met een fraaie bal ploeggenoot Kenzo Goudmijn, die slim achter de laatste lijn van Feyenoord was gekropen. De afronding van de middenvelder van Excelsior was subliem: 0-1.

Feyenoord repareerde de schade binnen tien minuten. Javairo Dilrosun speelde Sebastian Szymanski vrij en de Pool joeg de bal van buiten het zestienmetergebied hoog in de bovenhoek naast keeper Stijn van Gessel: 1-1. Orkun Kökçü, in zijn honderdste duel in de eredivisie voor zijn club, zette Feyenoord via de rug van Couhib Driouech op 2-1 uit een vrije trap. De Turkse international was met die goal de eerste speler van Feyenoord die in een seizoen tweemaal raak mikte uit een directe vrije trap sinds Robin van Persie in 2018/2019.

Volledig scherm © ANP

Applaus voor Sinisterra en Senesi

Het vuurwerk was na de 2-1 wel weer een tijdje verdwenen. Het applaus was er wel voor Luis Sinisterra en Marcos Senesi die zich in de rust op het veld meldden voor een officieel afscheid van de club. De Colombiaan van Leeds United en de Argentijn van Bournemouth spelen deze maand geen WK en hebben even tijd om bij te komen in de periode dat ook de Premier League stil zal liggen.

Dennis te Kloese sprak de Zuid-Amerikanen halverwege toe. Voor de wedstrijd had de directeur van de club al in gesprek met Hans Kraaij jr. van ESPN aangegeven dat Arne Slot een clausule in zijn contract heeft staan dat hij in de zomermaanden kan vertrekken uit de Kuip mits de geïnteresseerde club een vooraf vastgelegde afkoopsom op tafel legt. De clausule geldt niet in de wintermaanden en een vertrek naar Ajax is uitgesloten.

Volledig scherm © Pro Shots / Kay Int Veen

Hetzelfde Ajax dat na de winst van Feyenoord, net als tegen PSV, tegen drie punten achterstand aankijkt in de eredivisie. De ploeg van Slot stelde de winst na rust snel veilig. Wederom viel de treffer uit een combinatie van Dilrosun en Szymanski. De Pool was wederom trefzeker en reist met een goed gevoel af naar Qatar waar hij met de Poolse nationale ploeg zo ver mogelijk hoopt te komen.

Feyenoord ziet hem pas weer terug in januari 2023. En dan zal hij er meteen staan in een zware reeks. FC Utrecht uit, FC Groningen uit, Ajax thuis, NEC thuis en FC Twente uit en begin februari ook nog PSV thuis. Die reeks zal onmiskenbaar aantonen of Feyenoord echt mee kan doen of dat de stand in de winterstop enigszins vertekent.

Met het massale ‘wij staan bovenaan, wij staan bovenaan’ toonde de volle Kuip in elk geval nu al waardering voor het elftal dat ook in de Europa League de groepswinst pakte. De 4-1 van Kökçü en de 5-1 van invaller Patrik Walemark zorgden voor een extra feestelijk tintje. Met die twee goals werd immers het negatieve verschil in doelsaldo met PSV weggepoetst. Dat was overigens ook te danken aan een fraaie redding van keeper Justin Bijlow die een schitterend schot van Driouech onschadelijk maakte.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

