Feyenoord versterkt zich definitief met Özyakup

Met de komst van Özyakup heeft Dick Advocaat zijn gewenste versterking voor het middenveld binnen. De 27-jarige middenvelder is de tweede aanwinst van Feyenoord deze transferperiode. Eerder werd spits Róbert Bozenik vastgelegd. ,,Met het vertrek van enkele spelers was het zeer wenselijk om te beschikken over een extra speler die direct inzetbaar is op het middenveld’’, laat technisch directeur Frank Arnesen weten op de clubwebsite.



,,Met Oguzhan halen we natuurlijk enorm veel ervaring binnen’’, aldus Arnesen. ,,Normaal gesproken zou iemand als hij niet haalbaar zijn voor Feyenoord, maar hij wilde heel graag voor de rest van het seizoen naar ons komen. Door creatief te zijn en met dank ook aan Besiktas, komt hij ons nu versterken en zijn we in elk geval voor wat betreft het halen van nieuwe spelers klaar deze window.’’