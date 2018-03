Feyenoord vreest voor El Ahmadi, maar Van Persie fit voor NAC uit

Door Mikos Gouka Trainer Giovanni van Bronckhorst verwelkomde de speler gisteren wel weer op het trainingsveld, maar daar bleek de international van Marokko eigenlijk nauwelijks tot iets in staat. ,,Zijn inzetbaarheid is dus zeer twijfelachtig’’, zegt Van Bronckhorst. De trainer zag zijn spelers vertrouwen tanken in de halve finale van het bekertoernooi, maar hij hoopt vooral dat de wisselvalligheid snel uit de ploeg zal verdwijnen. ,,We winnen, verliezen, spelen gelijk, het is nooit constant. Dat was alleen zo in een reeks voor de winterstop. Dat moet er echt uit. Het bereiken van de finale is mooi, maar nu moeten we wel constanter worden’’, zegt Van Bronckhorst.

Of Robin van Persie in actie komt, is afwachten. Maar Van Bronckhorst klonk in dat opzicht zeer positief. ,,Hij is beschikbaar’’ zegt de trainer over Van Persie, die laatst zelf aangaf zich de tweede dag na de wedstrijd slecht te voelen. ,,Dat is normaal. Dag drie gaat dan weer goed en dat is de wedstrijddag. Of het voor hem vervelend is dat we niet zondagmiddag spelen? Dat hebben meer spelers, hij is gewoon beschikbaar.’’



En als hij speelt, dan als nummer tien. Van Bronckhorst hoopt dat spits Nicolai Jørgensen in Breda afrekent met een lange periode van droogte. De Deen scoorde nog niet in 2018, terwijl hij negen wedstrijden in actie kwam. ,,Hij is zoekende, maar hij stopt er heel veel energie in. Op het trainingsveld en in de wedstrijden. Alleen gaat het bij een spits vooral om scoren. Ik hoop dat hij er eerdaags weer eentje maakt om dat vertrouwen terug te krijgen.’’