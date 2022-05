Feyenoord wil geen trucs uithalen in aanloop naar finale, in Portugal zoekt de club vooral rust

Roda JC knokt zich in Rotterdam knap naast Excelsior

Een spetterend optreden van Excelsior kreeg na rust geen gevolg, waardoor de Rotterdammers Roda JC in leven hielden in strijd om promotie naar de eredivisie. Roda knokte zich knap terug en begint de return komende zaterdag in evenwicht (2-2).

10 mei