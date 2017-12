Feyenoord wil 'waardig afscheid' van Champions League

,,We hebben geleerd dat fouten maken op dit niveau gewoon niet kan'', zegt Steven Berghuis. ,,Maar we zien wel verbetering. Kijk maar naar het verschil tussen de eerste en tweede wedstrijd tegen City. We wisten van tevoren dat het moeilijk zou worden in deze poule. Maar ik had er wel iets meer van verwacht.''

De Champions League leek meer een last dan een lust voor Feyenoord, dat het seizoen was begonnen met vier competitiezeges. Vanaf het moment dat de kampioen in de Europese spotlights stapte, ging het mis. Tussen de vijf gespeelde groepsduels door, won Feyenoord slechts één competitiewedstrijd. Pas na de nipte nederlaag in Manchester herpakten de Rotterdammers zich een beetje, met overwinningen op FC Groningen (0-2) en zaterdag op Vitesse (1-0).